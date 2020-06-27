Pandemi dönemindeki fiziksel aktivite kısıtlanması kas-iskelet sistemi ağrılarında artışa yol açtı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız pandemi dönemindeki fiziksel aktivite kısıtlanmasının kas-iskelet sistemi ağrılarında artışa yol açtığını belirterek, konu üzerine bilgiler aktardı.

Kaygısız: Hareketsiz yaşam tarzı, fiziksel aktivitenin yararlarını baskılayarak olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmekte

“COVID 19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu ve aynı zamanda bulaşıcılığı çok yüksek olan bir hastalık olarak karşımıza çıkmış ve 2020 yılının ilk yarısında dünyanın birçok ülkesinde sosyal izolasyon uygulanmasını zorunlu kılmıştır” diyen Kaygısız, ülkemizde olduğu gibi, virüsün etkilediği diğer ülkelerde de, bulaşmayı engellemek ve hastalığın kontrolsüz büyümesini durdurmak için en etkili kısıtlayıcı önlemler olarak evde kalma ve kendini karantinaya alma yöntemlerine başvurulduğunu belirtti. Ekonomik ve sosyal faaliyeterin durdurulması, olağan sağlık hizmetlerine erişememe, sosyal izolasyon ve ekonomik belirsizliğin doğal olarak ciddi endişeye neden olduğunu söyleyen Kaygısız, ayrıca sürekli evde kalmaya bağlı meydana gelen hareketsiz yaşam tarzı, fiziksel aktivitenin yararlarını baskılayarak olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade etti.

“Zorunlu evde kalma nedeniyle fiziksel aktivitenin dramatik olarak azalması, sadece sporu alışkanlık yapan aktif bireyler için değil, aynı zamanda yürüyüş veya merdiven çıkma gibi aktiviteleri gün içinde yapan veya işi fiziksel olan kişiler için de bu sürecin en belirgin negatif sonuçlarından biri olmuştur” diyen Kaygısız, fiziksel aktivitenin aniden kesilmesi ve uzun süre hareketsizliğin kombinasyonunun, insülin direnci, kas gücü ve kemik dokusu kaybı, kas-iskelet sistemi ağrıları, azalmış aerobik kapasite, artmış kan basıncı, karaciğer yağlanması gibi birçok sağlık problemine neden olabileceğinin birçok araştırmacı tarafından belirtilmekte olduğunu dile getirdi.

Kaygısız: Kişilerin iç mekan fiziksel aktivitesini artırmaları önemli

“Kas iskelet sistemi hastalıkları ve özellikle ağrı şikayeti bilgisayar başında çalışan popülasyonunda yaygındır. Salgın döneminde fiziksel aktivitenin azalması, artan iş ve kişisel stresler, bilgisayar başında uygun olmayan postürlerde çalışma bu problemlerin ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerdir. Bununla birlikte, salgın dönemi, bu şikayetler nedeniyle sağlık hizmetlerine başvurmayı engellemiştir” diyen Kaygısız, meydana gelen ağrı şikayetlerini engellemek için kişilerin iç mekan fiziksel aktivitesini artırmalarının uygulanabilir bir çözüm olduğunu belirtti. “Hızlı yürüme, koşma ve bisiklete binmeye alternatif olarak koşu bandı, sabit bisikletler veya benzeri ekipmanlar tercih edilebilir. Bu ekipmanlara ev ortamında ulaşmak mümkün olmadığında günlük olarak ev içinde yapılabilecek yürüyüş aktivitesi de benzer faydayı sağlayabilir” diyen Kaygısız, günümüzde bu çalışmaları videolar veya akıllı telefon uygulamalarından sağlanan eğitim ile gerçekleştirmenin de mümkün olabileceğine değindi. Kaygısız, özellikle salgın döneminde teknolojiyi kullanarak yapılabilecek fiziksel aktivitelerin oldukça çeşitlendirildiğini ve evde bulunabilecek temel eşyaları kullanarak yapılan birçok uygulamanın sunulduğunu ifade ederek, fiziksel aktivite seviyesini artırmaya ek olarak, gün içindeki oturma ve duruş pozisyonlarına dikkat edilmesi meydana gelen kas-iskelet sistemi problemlerinin önlenmesinde önemli olduğunu belirtti. Kaygısız son olarak, özellikle bilgisayar başında çalışanların ergonomik pozisyonlarda çalışması ve yarım saat aralarla mola vererek vücut duruşunu düzeltmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.