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Pearl Harbor saldırısının 80'inci yılı

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80 yıl önce Japonya, Pearl Harbor'daki ABD üssüne saldırdı. O saldırı, İkinci Dünya Savaşı'nın da kaderini değiştirdi.
Pearl Harbor saldırısının 80'inci yılı

80 yıl önce Japonya, Pearl Harbor'daki ABD üssüne saldırdı. O saldırı, İkinci Dünya Savaşı'nın da kaderini değiştirdi. ABD Japonya'ya savaş açtı ve iki atom bombası atarak Japonya'da yüz binlerce kişiyi öldürdü.

Japonya 7 Aralık 1941 tarihinde Pasifik'te, Havaii adalarındaki Pearl Harbor ABD üssüne saldırdı.

Hava saldırısının ilk dakikalarında limanda demirli olan Utah adlı zırhlı savaş gemisi 2 torpido ile vurularak battı. 12 dakikada gemideki 58 asker hayatını kaybetti.

 

Fotoğraf: Reuters

[Fotoğraf: Reuters]

 

 

Saldırıyı sürdüren Japon uçakları, bombardımanlarda 12 ABD savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğratırken, 188 savaş uçağı imha edildi.

2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası

Japonya'nın Pearl Habor baskınında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü.

İkinci Dünya Savaşı için dönüm noktası olan saldırının ardından Washington yönetimi ertesi gün Japonya'ya savaş ilan etti.

Avrupa ile sınırlı kalan savaş Pasifik'e yayılarak, bir dünya savaşı halini aldı.

Atom bombası ilk kez kullanıldı

ABD, 1945 yılında tarihte ilk kez atom bombası kullanan ülke oldu.

Japonya'nın iki büyük kentine atılan atom bombaları tarihe iki kara leke olarak geçerken, yüz binlerce insan öldü, çok daha fazlası ağır derecede yaralandı.

O büyük saldırının ardından Japonya teslim oldu.

Savaşta dönüm noktası olan Pearl Harbor saldırısının üzerinden 80 yıl geçti.

Geminin battığı yerde şafak töreni yapıldı. Törene askerler, gaziler ve o gün hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı. 

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