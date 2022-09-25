Pentagon kriptolara el attı: Ulusal güvenlik tehdidi olabilir

ABD Savunma Bakanlığı'nın genel merkezi olan Pentagon, dijital varlıkların yükselişinin neden olduğu ulusal güvenlik tehditlerini değerlendirmek için kripto para birimlerinin kapsamlı bir incelemeye aldı.

Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu olan ve internet, GPS ve insansız hava araçları gibi teknolojileri ortaya çıkartan DARPA, kripto pazarının haritasını çıkarmaya odaklanacak. Bu kuruluş Pentagon’a kripto pazarlarının iç işleyişine ilişkin ayrıntılı bir görünüm sağlayacak çeşitli araçlar üretecek.

AYRINTILI BİR ŞEKİLDE HARİTALANDIRACAKLAR

Program yöneticisi Mark Flood, Washington Post ile yaptığı bir röportajda konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Flood, “Burada yürütülmekte olan program, kripto para birimi evrenini ayrıntılı bir şekilde haritalamayı içeriyor” dedi.

Flood açıklamasında, “Bu program yasadışı finansal işlemlerle mücadelenin ötesinde, ayrıntılı bilgi toplamanın daha zor olduğu dijital piyasalara ilişkin veriler edinmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

‘KUZEY KORE SOYGUN YAPTI’ İDDİASI

Daha önce Kuzey Kore hükümetine bağlı bilgisayar korsanlarının milyarlarca dolarlık dijital soygun gerçekleştirdiğini ileri süren Flood Rusya’nın savaş öncesi Ukrayna’nın finans sektörüne saldırdığını da iddia etti.

Belli bir ücret karşılığında müşterilerinin kripto paralarının kaynağını gizlemelerine yardımcı olan Tornado Cash uygulaması da geçtiğimiz ay ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Bakanlık bu uygulamanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının çaldıkları kriptoları aklamalarına yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.

BASKI BÜYÜYOR

Eski bir Hazine yetkilisi olan Flood, “Finans sektörü ileride modern savaşın bir parçası olabilir. ABD ile müttefiklerin finans sektörlerini güçlendirmek ve korumak için yapabileceğimiz her şeyin faydalı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

Öte yandan Hazine bu hafta içi kriptonun ortaya çıkardığı ulusal güvenlik riskleri hakkında uyarılar yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı da bu ay kripto ile ilgili soruşturma ve kovuşturmaları koordine etmek için 150 savcıdan oluşan ulusal bir ağ başlattığını duyurdu.