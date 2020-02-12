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Pentagon: “Rusya'nın libya'daki varlığı abd'nin terörle mücadelesine engel”

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Pentagon: “Rusya'nın libya'daki varlığı abd'nin terörle mücadelesine engel”
Pentagon: “Rusya'nın libya'daki varlığı abd'nin terörle mücadelesine engel”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Afrika'ya yönelik raporunda, Rusya'nın Libya'daki varlığının ABD'nin bölgedeki terörle mücadele faaliyetlerine zarar verdiğini ve ABD'nin batı Afrika'daki ortaklarıyla iş birliğinin altını oyduğunu belirtti. 

Pentagon Başmüfettişliği, Kongre'ye sunduğu ve 31 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihlerindeki "Doğu, Kuzey ve Batı Afrika'da terörle mücadele faaliyetlerine" ilişkin raporunu yayımladı. 

Raporda, geçen yılın son çeyreğinde Rus Wagner Group güvenlik şirketine bağlı Rus paralı askerlerinin sayısının önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi. 

Rusların Libya'da Halife Hafter kontrolündeki gayrimeşru Libya Ulusal Ordusu örgütüne destek amaçlı bölgede faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, geçen yıl eylül ayında Wagner Grubuna bağlı 200 paralı askerin Libya'da bulunduğu ancak söz konusu asker sayısının yıl sonunda 800-1400 civarına ulaştığı kaydedildi. 

Raporda "AFRICOM (ABD Afrika Komutanlığı) Başmüfettişliğe, Rusya'nın batılı ülkelere alternatif olmak için Wagner grubu ve diğer Rus özel güvenlik şirketleri üzerinden Batı Afrika'daki ülkelere askeri eğitim ve destek verdiği bilgisini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Libya'daki varlığına ilişkin raporda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"AFRICOM, Rusya'nın Libya'da artan varlığının ABD'nin askeri ortaklıklarına ve terörle mücadelesine engel teşkil edebileceğini ifade etti. AFRICOM, Rusya'nın Kuzey Afrika'daki askeri varlığı ABD ve ortakları için iki önemli sınamaya yol açıyor. Birincisi, Rus askeri iş birlikleri, ABD'nin ve ortaklarının Kuzey Afrika'daki askeri iş birliklerine devam edip ilerletme kabiliyetinin altını oyuyor. İkincisi, Rusya ABD'nin güney Akdeniz'de serbest dolaşımına engel teşkil edebilir."

ABD İHA'SI HAFTER GÜÇLERİNCE KULLANILAN RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE VURULDU

Başmüfettişlik raporunda, 21 Kasım'da ABD İnsansız Hava Aracının (İHA) da Hafter güçlerine destek veren "Rus paralı askerleri" ve Hafter güçlerince kullanılan "Rus hava savunma sistemleri" ile vurulduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

ABD ve Libya çifte vatandaşı olan Hafter'in, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge olarak ilan ettiği belirtilen raporda, Hafter güçlerinin o bölgede uçuşları hedef almasının ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl etkilediğine ise raporun gizli kısmında yer verileceği kaydedildi. 

Raporda, ABD'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği içinde sınırlı bir ölçüde terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü bilgisine de yer verildi.

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