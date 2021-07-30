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Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’u yenme taahhüdünü yerine getirmek için hızlı hareket ettikleri belirtildi.
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’u yenme taahhüdünü yerine getirmek için hızlı hareket ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Başkan’ın yayınladığı kılavuza göre, tüm askeri ve sivil Savunma Bakanlığı personelinden aşı yaptırmaları istenecek. Bunu yapamayan veya yapmak istemeyen personelin maske takması, fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesi, düzenli test yaptırma şartına uyması ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olması gerekecektir.” ifadeleri paylaşıldı.

Bu çerçevede Bakanlıkta yapılan çalışmalar arasında ayrıca, Kovid-19 aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine eklenmesiyle ilgili sağlık uzmanlarına ve Genelkurmay Başkanlığına danışılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, son haftalarda artışa geçen Kovid-19 vakalarına karşı açıkladığı eylem planında, milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.

Biden, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunarak, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine Kovid-19 aşısının da eklenmesi gerektiğini ifade etmişti.

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