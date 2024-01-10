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PEO, İngiliz Üslerine karşı düzenlenen gösteriye katılım çağrısında bulundu

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PEO, Britanya Üslerine karşı düzenlenen gösteriye katılım çağrısında bulundu
PEO, İngiliz Üslerine karşı düzenlenen gösteriye katılım çağrısında bulundu

PEO, Britanya Üslerine karşı düzenlenen gösteriye katılım çağrısında bulundu

Kıbrıs Barış Konseyi (CPC), 14 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00'de Akrotiri'deki Britanya Egemen Üslerine karşı yapılacak gösteriyi destekliyor. Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO), yaptığı açıklamada, gösteriyi desteklediğini ifade ediyor.

Gösterinin, Britanya askerî üslerinin İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamasına verdiği desteğe tepki olarak düzenlendiğini belirten PEO, üyelerini ve tüm işçileri, Britanya üsleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarını ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını desteklemek için savaş malzemesi transferini kınamak üzere gösteriye katılmaya çağırıyor.

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