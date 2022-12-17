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Peru’da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle binlerce turist Machu Picchu’da mahsur kaldı

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Peru'da solcu Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayılırken dünyaca ünlü antik kent Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turist bölgede mahsur kaldı.
Peru’da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle binlerce turist Machu Picchu’da mahsur kaldı

Peru’da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık’ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 5 bin turistin ülkede mahsur kaldığı bildirildi.

Ülkenin birçok noktasında devam eden eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık’tan bu yana kapalı kalması sebebiyle 5 bin turistin çeşitli otellerdeki bekleyişi sürüyor.

Peru’nun en önemli antik turizm kenti Machu Picchu’yu ziyaret eden binlerce turistin de yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtiliyor. Öte yandan Machu Picchu belediyesinin yarın dört helikopterle turizm bölgesinden yabancıları tahliye operasyonu yapacağı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Hükümet karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda ölü sayısı 20’ye çıktı, 500’den fazla kişi yaralandı.

Protestolardaki ölümler nedeniyle, 6 gün önce yemin eden kültür ve eğitim bakanları görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo’nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.

Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

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