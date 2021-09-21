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Peru'da salgından ölenlerin sayısı 199 bini aştı

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Güney Amerika ülkesi Peru'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bini geçti.
Peru'da salgından ölenlerin sayısı 199 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Peru'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bini geçti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 199 bin 36'ya çıktı.

Virüse bulaşanların sayısı ise 133 artarak 2 milyon 167 bin 652'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 milyon 142 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 14 milyon 459 bin 251 kişiye 1. doz, 9 milyon 488 bin 819 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

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