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Peru'da Sel: 67 Ölü

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Peru'da Sel: 67 Ölü
Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 67 kişi hayatını kaybetti.

DEVLET BAŞKANI KUCZYNSKI: "CİDDİ BİR İKLİM SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ. PERU KIYILARINDA, 1998 YILINDAN BU YANA BU GÜÇTE BİR OLAY YAŞANMAMIŞTI"

Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 67 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ülkede etkili olan şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 67 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin tahliye edildiğini ve pek çok kişinin evlerinin çatısında kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Ülke genelinde, El Nino yağmurları nedeniyle taşan nehirlerde 115 bin evin hasar gördüğü, 117 köprünün çöktüğü ve çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Peru'nun kuzey sahillerinde etkili olan sel nedeniyle bölgedeki bazı köyler boşaltıldı.

Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ciddi bir iklim sorunuyla karşı karşıyayız. Peru kıyılarında, 1998 yılından bu yana bu güçte bir olay yaşanmamıştı." dedi.

Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer perşembe günü, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü açıklamıştı.

Devlet Başkanı Kuczynski, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerden, sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler için sığınak ve yardım hazırlığı yapmasını istemişti.

Ülke genelinde şubat ayı başında etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre kara yolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

Şiddetli yağmurların etkili olduğu ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere ülkenin Arequipa, Huancavelica, Ica şehirlerinde acil durum ilan edilmişti

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