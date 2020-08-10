  • BIST 1.067
  • Altın 478,623
  • Dolar 7,3003
  • Euro 8,5934
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1960 test 2 vaka

Petridis: “Helenizm siyasi açıdan kritik zamanlardan geçiyor”

» »
Petridis: “Helenizm siyasi açıdan kritik zamanlardan geçiyor”
Petridis: “Helenizm siyasi açıdan kritik zamanlardan geçiyor”

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “Helenizm’in, Türkiye’nin kabul edilemez saldırgan tavrı nedeniyle siyasi açıdan kritik zamanlardan geçtiğini” iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 1964’te Dillirga’da hayatını kaybeden Rumlar için dün düzenlenen anma töreninde konuşan Petridis, Dillirga’da verilen mücadele ve kayıpların, ne yazık ki 10 yıl sonra meydana gelecek ve bugüne kadar etkisinin süreceği “cehennemin” önüne geçilmesinde yeterli olmadığını ileri sürdü.

Petridis, öne sürdükleri “Türk uzlaşmazlığının”, bağımsızlığa ve yeniden birleşmeye giden yoldan sapmalarına sebep olamayacağını savundu.

Petridis, bu kritik zamanlarda, “tahrikler” karşısında dik durmakla yükümlü olduklarını ifade ederek, Rum Yönetimi’nin, AB üyesi olarak, AB Müktesebatı’ndan doğan ilke ve değerler ile BM kararlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Petridis ayrıca, barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve Avrupalı kimliğini garanti altına alacak işlevsel bir çözüm arzuladıklarını ileri sürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol – Baf Sınırında Dün Çıkan Yangın Bu Yazın En Büyük Yangını…09 Ağustos 2020 Pazar 14:02
  • Maraş Kökenli Rumlardan Öneri…09 Ağustos 2020 Pazar 13:39
  • Güney Kıbrıs’ta 11 yeni Covid-19 vakası08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:51
  • Limasol-Baf sınırında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor…08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:39
  • Limasol-BAF Sınırındaki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:20
  • Negatif Çıkıp Pozitife Dönüşen Vakalar İçin Endişe08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:16
  • Anastasiadis: “Lübnan’la tam dayanışma içindeyiz”08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:24
  • Güney'de korkutan yangın08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:39
  • Suudi Arabistan’dan Güney Kıbrıs’a Destek07 Ağustos 2020 Cuma 12:40
  • Güney Kıbrıs Lübnan’a Kurtarma Ekibi Gönderdi07 Ağustos 2020 Cuma 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti