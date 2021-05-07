Pil Ömrünü 4 Katına Çıkaracak Buluş

IBM, nano katman teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirerek, yarı iletken tasarımında ve işlenmesinde önemli bir buluşa imza attı. Yarı iletkenler; bilgisayar donanımlarından iletişim cihazlarına, ulaşımdan kritik altyapılara kadar pek çok sistemde kritik rol oynuyor.

Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.

IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şöyle sıralanıyor:

- Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak.

- Veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltma: Küresel enerjinin yüzde biri veri merkezleri tarafından kullanılıyor. Merkezlerdeki sunucularının tamamının 2 nanometrelik işlemcilerle değiştirilmesi, bu oranın önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir.

- Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler;uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.

- Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.

IBM Research Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Direktörü Darío Gil geliştirdikleri teknoloji hakkında şunları söyledi:

“Yarı iletken dünyası ve BT endüstrisi için çok önemli olan 2 nanometrelik çipte yansıtılan bu yenilik, sürdürülebilir yatırımlar ve iş birliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme ekosistemi yaklaşımının nasıl çığır açabileceğinin göstergesidir.”

BU YIL İÇİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

IBM’in yarı iletken geliştirme çalışmaları, New York’taki Albany Nanotech Complex araştırma laboratuvarında sürdürülüyor. Bu laboratuvardaki IBM bilim insanları, mantık ölçekleme ve yarı iletken yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak, kamu sektörü ve özel sektör ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor.

Daha önce de 7 nanometrelik ve 5 nanometrelik teknolojileri ilk defa uygulayan IBM’in yarı iletken buluşlarından oluşan geçmişi, şunları içeriyor:

Tek hücreli DRAM, Dennard Ölçekleme Yasaları, kimyasal olarak güçlendirilmiş fotorezistler, bakır bağlantı kabloları, yalıtkan üstü silikon teknolojisi, çok çekirdekli mikro işlemciler, yüksek-k geçit yalıtkanları, yerleşik DRAM ve 3 boyutlu çip yığınlama. IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems'da piyasaya sürülecek.

TIRNAK BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ÇİPE 50 MİLYAR TRANSİSTÖR

Çip başına transistör sayısının artırılması; onları daha küçük, daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirebiliyor. IBM Research’ün 5 nanometrelik tasarımı duyurmasından sonraki dört yıl içinde geliştirilen nano katman teknolojisinikullananan 2 nanometrelik bu buluş, tırnak büyüklüğünde bir çipe 50 milyara varan sayıda transistör sığdırılmasına olanak tanıyacak.

Çip üzerinde daha fazla transistör bulunmasının; işlemci tasarımcıları için donanımla güçlendirilmiş güvenliğe ve şifrelemeye yönelik yeni yollar açılmasını mümkün kılması bekleniyor.