Polis eyleme biber gazıyla müdahale etti

Hayvancıların Tarım Bakanlığı önünde devam eden eyleminde gerginlik arttı.
Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ederken, eylemcilerin üzerine biber gazı sıkıldı.
Biber gazından etkilenen bir eylemci ambulansla hastahaneye kaldırıldı.
Hayvancıların Tarım Bakanlığı önünde devam eden eyleminde gerginlik arttı.
Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ederken, eylemcilerin üzerine biber gazı sıkıldı.
Biber gazından etkilenen bir eylemci ambulansla hastahaneye kaldırıldı.
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