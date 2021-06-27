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Polis sürücüleri uyardı!

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Yol üzerindeki çalışmalar 18 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Polis sürücüleri uyardı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun Haspolat Hamitköy arası, Hocaoğlu Benzin istasyonunu yakınları çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı araç trafiğine kapatılarak araçlar Lefkoşa Gazimağusa gidiş şeridine yönlendirilmiş olup yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı gidiş geliş olarak kullanılacaktır.

Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı…

Yol üzerindeki çalışmalar 18 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 

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