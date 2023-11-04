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Polisten sürücülere uyarı…

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Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Eski Askeri Liman ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti, asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
Polisten sürücülere uyarı…

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ulaşım, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Karpaz istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

Yol yapım çalışmaları kapsamında ayrıca Kurtuluş köyü Çemberi de trafik akışına kapatıldı, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

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