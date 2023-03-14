Polisten ''Yosun Operasyonu''

13.03.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Yosun Operasyonu) kapsamında, M.Y.(E-36) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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