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Politico/Morning: Sanders 2020'deki başkanlık seçiminde Trump'ı geçebilir

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ABD'de bir sonraki başkanlık seçimiyle ilgili olarak Politico/Morning'in yaptığı bir ankette Senatör Sanders büyük destek topladı.
Politico/Morning: Sanders 2020'deki başkanlık seçiminde Trump'ı geçebilir

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimiyle ilgili olarak Politico/Morning'in yaptığı bir ankette Senatör Sanders büyük destek topladı. Son seçimde Clinton ile giriştiği ön seçim yarışını az farkla kaybeden Sanders’ın seçimde aday olması halinde Trump karşında avantajlı olabileceği sonucu çıktı.

Yapılan ankette, 2020'deki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin olası başkan adaylarının Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump karşında avantajlı olduğu ortaya çıktı. Vermont Senatörü Bernie Sanders, Trump karşısında yüzde 44'lük bir desteğe sahip.

 

Ankette eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın yardımcısı Joe Biden'a ise yüzde 43'lük bir destek çıktı. Ayrıca ankette Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise Trump'a karşı yüzde 34'lük destek topladı. 

KARARSIZLARIN OYLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan her bir isme ilişkin ankette, katılımcıların yüzde 20'den fazlasının 'kararsız' seçeneğini seçmesi, Trump ve her bir isim arasındaki farkın yüzde 20'yi aşmadığı göz önünde bulundurulduğunda- sonucu belirleyen bir unsur olarak öne çıktı.

Anket, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un suçlu bulunmasından önce yapıldı.

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