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Polonya’da ikiden fazla çocuk doğurana para verilecek

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Nüfusun azalış eğilimi gösterdiği Polonya’da hükümet, doğurganlığı artırmak amacıyla adımlar atmaya devam ediyor.
Polonya’da ikiden fazla çocuk doğurana para verilecek

Nüfusun azalış eğilimi gösterdiği Polonya’da hükümet, doğurganlığı artırmak amacıyla adımlar atmaya devam ediyor. Başbakan Mateusz Morawiecki hükümeti, bu kapsamda ikinci çocuktan itibaren doğacak her çocuk için ailelere 12 bin zloti (yaklaşık 3 bin 100 dolar) ödeme yapılmasını içeren bir yasa tasarısı hazırladı.

İlk sene 410 bin çocuğun faydalanacağı öngörülen uygulamanın yine ilk sene için maliyetinin 3.15 milyar zloti (yaklaşık 820 milyon dolar) olması beklenirken, yeni doğacak çocuk için yapılacak ödemeden gelirlerine bakılmaksızın her aile yararlanabilecek. Aileler, söz konusu yardımı nakit olarak alabilecekleri gibi paranın bakıcıya ya da kreşe ödenmesini de tercih edebilecek.

2022’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde parlamentoda görüşülecek tasarının iktidar partisinin çoğunlukta bulunduğu parlamentoda kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Parlamento aritmetiğine göre çoğunlukta olan iktidar partisi dışında, muhalefet partilerinin de vatandaşa yapılacak söz konusu ödemenin önünü kesmesi beklenmiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag yasanın parlamentoda kabulünün ardından 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gireceğini duyururken, söz konusu ödeme sayesinde ailelerin kendilerini güvende hissedeceklerini söyledi.

2050’DE NÜFUSUN 33 MİLYONA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

1 Nisan 2021 itibariyle 38 milyon 208 olan Polonya nüfusunun 2050 yılında 33 milyon 951 bine gerilemesi bekleniyor. Polonya hükümetinin, aileleri çocuk yapmaya özendirmek için birkaç yıl önce başlattığı 18 yaşından küçük tüm çocuklar için ailelere çocuk başına aylık 500 zloti (130 dolar) ödenmesi, her okul yılı başında tüm çocuklara 300 zloti (yaklaşık 78 dolar) okul alışverişi parası ödenmesi uygulaması ise devam ediyor.

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