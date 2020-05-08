Pompeo: ”Bugün En Tehlikeli Düşmanımız Çin’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Batı’nın günümüzde dünya sahnesindeki ”en tehlikeli düşmanının’’ Çin olduğunu söyledi.

Bir radyo programının yayınına katılarak soruları yanıtlayan Pompeo, Çin’in virüsle ilgili bilgileri zamanında paylaşmadığı ve hala da paylaşmamayı sürdürdüğü eleştirisini yineledi. Pompeo, ”Aralık ayı hatta daha da öncesinde vakalar olduğunu biliyorlardı, alarm zillerini çalan, ‘bir sorun var’ diyen doktorları vardı, bu kişileri susturdular, gazetecileri ülkeden attılar, otoriter rejimlere özgü her şeyi yaptılar. Başkan Donald Trump’ın dediği gibi, başka şekilde davransalardı, bugün binlerce kişi daha hayatta olabilirdi ve küresel ekonomi çok daha az yıkıma uğrardı’’ diye konuştu.

Pompeo, ’’Rusya hakkında çok konuştuk ama bence bugün dünya sahnesinde ABD ve tüm Batı hükümetleri açısından en tehlikeli düşmanın Çin olduğunu söylemek mümkün. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?’’ sorusunu, ”Katılıyorum’’ diye yanıtladı. Pompeo, salgından çok önce, Başkan Trump’ın da 2016 seçim kampanyasından bu yana ticaret alanında Çin’in Amerikalı işçiler üzerinde nasıl tehdit oluşturduğunu anlattığını hatırlattı, Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetlerine karşı da yönetim olarak mücadele ettiklerini vurguladı.

Pompeo, Çin’le ilişkilerin bundan sonra nasıl yürütüleceğine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

”Bence tüm dünya artık uyanıyor. Avrupa Birliği daha geçen gün yaptığı açıklamada, Çin’in Avrupalılar üzerinde oluşturduğu tehdit konusunda saf davrandıklarını söyledi. Bence artık tüm dünya, bu otoriter rejimin bizden farklı olduğunu görebiliyor. Burası demokrasi. Hükümetimiz özgürlükleri korumak, haklarımızı güvenceye almak için çalışıyor. Onların hükümeti bundan çok farklı. Ülkenin batısında sırf dini inançlarından ötürü bir milyon kişiyi hapsediyorlar. Bunun çocuklarımız, torunlarımız için oluşturduğu sıkıntıyı görebiliyoruz. Kararlıyız. Ordumuzu güçlendirerek doğru şeyleri yapacağız, diplomatik alanda doğru şeyleri yapacağız, onlarla daha iyi bir ticaret ilişkisi kurmaya çalışacağız. Nihayetinde Çin Komünist Partisi bir karar vermek zorunda: Tüm dünya genelinde insanlık için daha iyi neticeler yaratmaya çalışan ülkelere medeni toplumun bir üyesi olarak gerçekten katılmak istiyorlar mı? Sovyetler Birliği tarihini hepimiz biliyoruz. Bu gezegende çok uzun bir zaman otoriter rejimlerin yaptıklarına eşdeğer davranışlar mı göstermek istiyorlar? Eğer bunu yaparlarsa, biliyorum ki Başkan Trump Amerikan halkını korumak için doğru olan adımı atacaktır.’’