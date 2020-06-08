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Pompeo'ya Nazi Propaganda Bakanı Goebbels benzetmesi: Radikal düşmanlığı körükleyip, dünyayı parçalara ayırıyorsunuz

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Pompeo'ya Nazi Propaganda Bakanı Goebbels benzetmesi: Radikal düşmanlığı körükleyip, dünyayı parçalara ayırıyorsunuz
Pompeo'ya Nazi Propaganda Bakanı Goebbels benzetmesi: Radikal düşmanlığı körükleyip, dünyayı parçalara ayırıyorsunuz

Çin Komünist Partisi'nin eylemlerinin Batı demokrasileri ve Batı değerlerini yıkma niyetinde olduğunu ifade ederek, bunun da Amerikalıları tehlikeye attığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Nazi propaganda şefi Goebbels benzetmesi yapıldı.

Çinli Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin, Pompeo'yu Nazilerin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzetti 

Hu, "Radikal düşmanlığı körükleyip, dünyayı parçalara ayırıyorsunuz. Üst düzey bir diplomat gibi değil, Nazi Almanyası'nın Goebbels'i gibi konuşuyorsunuz. Dünya barışının sonunda sizin gibi ölçüsüz politikacılar tarafından yok edileceğinden endişeliyim" ifadelerini kullandı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazar günü Fox News'a yaptığı açıklamada Çin Komünist Partisi'nin eylemlerinin Batı demokrasileri ve Batı değerlerini yıkma niyetinde olduğunu ifade ederek, bunun da Amerikalıları tehlikeye attığını söylemişti.

Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıklamış, "Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Politika Yasası gereği bu bölgenin statüsüne ilişkin değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüde bağımsız olduğunu savunamaz. Hong Kong özgürlükler altında onlarca yıldır gelişti ve dinamik bir yapıya kavuştu, bu kararı almaktan memnun değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda Pompeo, Çin Komünist Partisini, polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü istismar etmekle suçlamış, kendi siyasi kazanımları için Floyd'un trajik ölümünü istismar etmeye yönelik duyarsız girişimlerinin başarısız olacağını belirtmişti.

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