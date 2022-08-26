Porno yıldızı Jenna Jameson Covid-19’a yakalandı

Bir dönemin porno film yıldızlarından olan Jenna Jameson'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler var.

48 yaşındaki porno film oyuncusu Jenna Jameson, hareketliliğini kaybetmesine neden olan hastalığıyla uğraşmaya devam ederken Covid-19’a yakalandığını da açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Jameson, kendisine konulan Guillain-Barre sendromu teşhisinin ardından yürüyemediğini ve hareket etmekte sorun yaşadığını paylaşıyordu.

ABD’li yıldız, geçen ay, yavaş yavaş ilerleme kaydettiği için nihayet tekrar yardımsız yürüyebildiğini ve hayranlarına artık tekerlekli sandalye veya yürüteç yardımı olmadan hareket edebileceğini söylemekten mutluluk duyduğunu açıkladı.



“Bacaklarım çok fazla kas kaybetti, bu yüzden onu yeniden inşa etmeye çalışmakla meşgulüm” diyen Jameson, Covid-19’u da bir an önce atlatarak sağlığına kavuşmak istiyor.