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Portekizli futbol takımındaki 13 kişide Omicron varyantı tespit edildi

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Portekizli futbol kulübü Belenenses'te, koronavirüsün Omicron varyantının 13 kişide tespit edildiği açıklandı.
Portekizli futbol takımındaki 13 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Portekizli futbol kulübü Belenenses'te, koronavirüsün Omicron varyantının 13 kişide tespit edildiği açıklandı.

Yeni varyantlı vakalar, Belenenses'in Benfica ile oynadığı maçın ardından tespit edildi.

Kulüp sözcüsü, 44 kişinin ev karantinasında olduğunu açıkladı.

Sözcü, 2-3 oyuncu ile 2-3 personelde "çok ciddi olmayan" belirtilerin bulunduğunu, diğer vakaların ise asemptomatik olduğunu bildirdi.

Belenenses oyuncusu Cafu Phete'nin, uluslararası görev için gittiği Güney Afrika'dan Portekiz'e geçen hafta yaptığı dönüşte virüs test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. 

 

Güney Afrikalı doktor Omicron varyantının belirtilerini açıkladı

 

30'dan fazla mutasyonlu "süper varyant"

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Bu yeni varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı. 

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