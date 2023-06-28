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Potada Büyük Kadınlarda Şampiyon DAÜ

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Kadınlar Ligi şampiyonu DAÜBasketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisinin son maçında Marmara ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi
Potada Büyük Kadınlarda Şampiyon DAÜ

‘Finalin Finali’ olarak nitelendirilen mücadele sonunda kazanan DAÜ, Kadınlar Ligi Şampiyonu oldu.

Geriye düştüğü seriyi kazanmayı başardılar

Euroleague’de görev alan Türk hakem Hüseyin Çelik’in de düdük çaldığı müthiş finalde ilk periyot 10-9’luk skor ile Marmara üstünlüğünde geçildi. İkinci periyotta rakibine 8 sayılık üstünlük sağlayan Mağusa ekibi, soyunma odasına 25-18 önde girdi.

Üçüncü periyot dengeli bir mücadeleye sahne olurken, 3 sayılık avantaj elde eden Marmara karşısında DAÜ final periyoduna 38-34 üstün başladı. Arka arkaya sayılar bulan Marmara mücadelede öne geçse de tekrar toparlanan DAÜ, karşılaşmayı 51-46 önde bitirerek Büyük Kadınlar Ligi Şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonluk kupasını Mevlit takdim etti

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde iki takıma madalyaları Basketbol Federasyonu yöneticileri tarafından takdim edilirken, maçın en değerli oyuncusu seçilen DAÜ’den Rümeysa Elma plaketini Ali Tüzükan’ın elinden aldı. Şampiyon DAÜ’nün kaptanı Zeynep Gül Tan’a şampiyonluk kupasını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.

 

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