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Prens Harry: Abim hastalanırsa organ bağışlamam için dünyaya getirildim

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İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak ülkeyi terk eden Prens Harry'nin piyasaya çıkan anı kitabı gündeme bomba gibi düştü. Harry, 'Yedek' adlı kitabında, "Abim hastalanırsa organ bağışlamam için dünyaya getirildim." diye yazdı.
Prens Harry: Abim hastalanırsa organ bağışlamam için dünyaya getirildim

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktı, eşi Megan Markle ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti,

Verdiği röportajlarla gündemden hiç düşmedi.

Prens Harry bu kez "Yedek" adını verdiği anı kitabıyla gündeme bomba gibi düştü.

 

Fotoğraf: Reuters

 

Varlık nedenim Prens William'ın hastalanma ihtimali 

Kitabında, varlık nedeninin, tahtın bir numaralı varisi olan ağabeyi Prens William'ın hastalanma ihtimali olduğunu yazdı.

Ağabeyinin ihtiyaç duyması durumunda organ bağışı yapabilmesi için dünyaya getirildiğini savundu, hatta bunu çocukluğundan beri bildiğini ileri sürdü.

 

Prens Harry, aile üyelerinin de William'ın varis, kendisininse yedek olduğunu açıkça dile getirdiklerini yazdı.

Bunu babası Kral Charles'tan da duyduğunu savundu.

İngilizler, gündeme bomba gibi düşen kitaptaki iddialara tepkili. Buckingham Sarayı ise henüz sessizliğini koruyor.

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