  • BIST 4.617,93
  • Altın 1239.988
  • Dolar 19.4496
  • Euro 21.3427
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Prens Harry babasını mı oğlunu mu seçecek?

» »
Prens Harry, taç giyme töreni için İngiltere’de sadece 24 saat kalacak
Prens Harry babasını mı oğlunu mu seçecek?

Geçtiğimiz aylarda Spare (Yedek) isimli biyografik kitabını yayınlayan Prens Harry, Kraliyet Ailesi’ni karşısına almış ve hem babasıyla hem de ağabeyi William ile arasının daha da gerilmesine neden olmuştu.

Bu yüzden de Prens Harry ve Meghan Markle’ın taç giyme törenine katılım gösterip göstermeyecekleri merakla bekleniyordu. Hatta çiftin çocukları Archie’nin doğum gününün de törenle aynı güne denk gelmesi soru işaretlerini artırmıştı.

Basına yansıyan yeni haberlere göre; Prens Harry babasının taç giyme töreni için İngiltere’de sadece 24 saat geçirecek. Prens, oğlu Archie’nin 4. yaş gününü kutlamak için babasının töreni bittikten iki saat sonra Los Angeles’a dönecek.

Kraliyet’e yakın bir kaynak; “Harry, Archie’nin doğum gününe yetişebilmek için her türlü çabayı gösterecek. Bu samimi bir parti olacak” dedi.

The Sun’ın haberine göre Sussex Dükü, sabah 11 sularında babasının Westminster Abbey’de taç giyme törenine katılacak ve saat 15’te ABD’ye gidecek.

Bu arada, Markle ve iki çocukları taç giyme törenine katılmamayı tercih ederek Kaliforniya’da evde kalacak.

Arıca Prens’in törene hangi kıyafetle katılacağı yine gündem oldu. Daha önce Kraliçe’nin cenaze töreninde de tartışma konusu olan üniforma ile katılıp katılmayacağı ile ilgili spekülasyonlar bu defa da taç giyme törenine yansıdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski başbakanın kredi almasına yardım eden BBC başkanı istifa etti28 Nisan 2023 Cuma 17:39
  • İngiltere'de gıda krizi: Yardım kolisi sayısı yüzde 37 arttı26 Nisan 2023 Çarşamba 11:10
  • Monarşi karşıtları Kral Charles’ın taç giyme törenini protestoya hazırlanıyor25 Nisan 2023 Salı 20:25
  • İngiltere’yi karıştıran olay: Prens William şikayetini çekmek için para aldı25 Nisan 2023 Salı 19:49
  • İngiltere Sağlık Bakanı hemşirelerin grev kararını yargıya taşıyor25 Nisan 2023 Salı 17:21
  • İngiltere, Sudan'daki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etti24 Nisan 2023 Pazartesi 18:15
  • The Times: İngiliz casus kendi çocuğunu öldürdü24 Nisan 2023 Pazartesi 16:04
  • Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiliz bakan istifa etti21 Nisan 2023 Cuma 17:05
  • İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab istifa etti21 Nisan 2023 Cuma 15:37
  • İngiltere’deki evsizlerle ilgili çarpıcı rapor21 Nisan 2023 Cuma 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti