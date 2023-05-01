Prens Harry babasını mı oğlunu mu seçecek?

Geçtiğimiz aylarda Spare (Yedek) isimli biyografik kitabını yayınlayan Prens Harry, Kraliyet Ailesi’ni karşısına almış ve hem babasıyla hem de ağabeyi William ile arasının daha da gerilmesine neden olmuştu.

Bu yüzden de Prens Harry ve Meghan Markle’ın taç giyme törenine katılım gösterip göstermeyecekleri merakla bekleniyordu. Hatta çiftin çocukları Archie’nin doğum gününün de törenle aynı güne denk gelmesi soru işaretlerini artırmıştı.

Basına yansıyan yeni haberlere göre; Prens Harry babasının taç giyme töreni için İngiltere’de sadece 24 saat geçirecek. Prens, oğlu Archie’nin 4. yaş gününü kutlamak için babasının töreni bittikten iki saat sonra Los Angeles’a dönecek.

Kraliyet’e yakın bir kaynak; “Harry, Archie’nin doğum gününe yetişebilmek için her türlü çabayı gösterecek. Bu samimi bir parti olacak” dedi.

The Sun’ın haberine göre Sussex Dükü, sabah 11 sularında babasının Westminster Abbey’de taç giyme törenine katılacak ve saat 15’te ABD’ye gidecek.

Bu arada, Markle ve iki çocukları taç giyme törenine katılmamayı tercih ederek Kaliforniya’da evde kalacak.

Arıca Prens’in törene hangi kıyafetle katılacağı yine gündem oldu. Daha önce Kraliçe’nin cenaze töreninde de tartışma konusu olan üniforma ile katılıp katılmayacağı ile ilgili spekülasyonlar bu defa da taç giyme törenine yansıdı.