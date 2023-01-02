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Prens Harry çağrı yaptı: “Babamı ve abimi geri istiyorum”

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2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, babası Kral III. Charles ve abisi Prens William'a seslendi.
Prens Harry çağrı yaptı: “Babamı ve abimi geri istiyorum”

Resmi olarak Sussex Dükü olarak bilinen Prens Harry ve 2018 yılında evlendiği eşi Meghan Markle, Kraliyet üyesi oldukları için aileyle yaşadıkları sorunlardan dolayı ABD’ye göç etmişlerdi.

Hayatlarını devam ettirmek için Netflix ve Spotify’la milyon dolarlık anlaşmalar yapan çift, her fırsatta Kraliyet ailesiyle yaşadıkları sorunlardan bahsederek şikayet etmişlerdi.

Araları açılan aile üyeleri ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra da düzelmeyen ilişkiler hakkında açıklama yapan Prens Harry, ITV kanalına bir röportaj verdi.

Reuters’ın haberine göre, Prens Harry, “Asla böyle olması gerekmiyordu. Uzlaşma konusunda kesinlikle hiçbir isteklilik göstermediler. Babamı geri almak istiyorum, abimi geri almak istiyorum.” dedi.

Röportajdan sadece kısa bir kesit yayınlanırken kanal, tamamının, 8 Ocak’ta, Prens’in “Yedek” adlı otobiyografisinin yayınlanmasından iki gün önce yayınlanacağını açıkladı.

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