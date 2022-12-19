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Prens Harry ve Meghan Markle’ın “özür beklemesi” şaşkınlık yarattı

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin, tartışma yaratan belgesel dizisinin ardından Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Buckingham Sarayı'ndan "özür beklemesi" karşısında "şaşkınlığa uğradığı" bildirildi.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın “özür beklemesi” şaşkınlık yarattı

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, gelecek yıl Kral III. Charles’ın taç giyme törenine katılmayı düşünmeden önce Saray’ın kendilerinden özür dilemesini bekledikleri söyleniyor.

2020’de İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılıp ABD’ye yerleşen ve Netflix ile Spotify ile milyon dolarlık projeler için işbirliği yapan Harry ve Meghan, Netflix’te yayınlanan belgeselleri ile bir kere daha tepkileri üzerlerine çekmişti.

“Harry ve Meghan” ismini taşıyan belgeselde, kraliyet ailesini eleştiren çift, bununla birlikte yine de Harry’nin babası Kral III. Charles’ın taç giyme törenine gitmeyi planlıyordu.

UZLAŞMA İÇİN ARACI GÖNDERDİLER

Ancak Daily Mail’de yer alan habere göre, bir kaynak, kraliyet ailesinin, çiftin şikayetlerini gidermek için görüşmek istemelerine şaşırdığını ve Harry ve Meghan da kendi hatalarını yaptıklarını kabul edene kadar cevap vermeyi reddettiklerini söyledi.

Sunday Times, Leydi Susan Hussey’nin bu hafta Buckingham Sarayı’nda “uzlaşma” görüşmeleri için hayır kurumu patronu Ngozi Fulani ile görüşmesinin ardından Harry ve Meghan’ın “kendi özürlerini” istediklerini bildirdi.

Bir Kraliyet uzmanı ise, kraliyet ailesinin çift ile uzlaşmaya yönelik herhangi bir çabada ilk adımı atma şansını sıfır olarak açıkladı.

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