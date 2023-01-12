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Prens Harry’nin Taliban açıklaması ‘ikizini’ korkuttu: Hayatım tehlikede

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İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını ifşa ettiği anı kitabıyla gündemden düşmeyen Prens Harry’nin Afganistan’da askerlik yaptığı dönemde 25 kişiyi öldürdüğünü açıklaması, Prens’e benzerliğiyle şöhret olan isimler arasında paniğe yol açtı.
Prens Harry’nin Taliban açıklaması ‘ikizini’ korkuttu: Hayatım tehlikede

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan ve aile sırlarına ilişkin ifşalarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayınlanan Spare isimli anı kitabıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Prens, kitabında Afganistan’daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü belirterek “Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da” ifadelerini kullanmıştı.

Prens'in bu açıklaması tepkilere yol açarken Taliban örgütü de Harry'yi “boşboğaz ezik” olarak nitelemişti. Prens Harry’nin açıklamaları İngiltere’de de eleştirilere neden olmuş, askeri uzmanlar Taliban'ın Prens Harry'ye saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

‘ŞAPKA VE GÖZLÜKLE DOLAŞIYORUM’

Prens Harry'ye benzerliği sayesinde dünyada ünlenenve para kazanan Rhys Whittock, bu tartışmanın kendisini korkuttuğunu ve Taliban'ın kendisini Prens Harry sanıp hedef almasından endişelendiğini açıkladı. Prens Harry kılığında dünyayı dolaşan ve çeşitli etkinliklere katılan Whittock'un “Prens Harry'nin Benzeri” isimli bir Instagram hesabı da var.

Whittock’a bazı etkinliklerde Meghan Markle’a benzeyen bir kadın da eşlik ediyor

Harry'yle aynı yaşta olan 39 yaşındaki Whittock, artık toplum içine çıktığında daha dikkatli olduğunu ve Prens'e benzerliğini gizlemeye çalıştığını kaydetti. Bu olayın Taliban'ın Kraliyet ailesine saldırılarını tetikleyebileceğini düşünen Whittock, Kraliyet üyeleri gibi bir güvenlik ordusuna sahip olmadığını da vurgulayarak “Harry'ye benzemek şu anda beni epey korkutuyor. Bir süredir şapka ve güneş gözlüğüyle dolaşıyorum” dedi.

Whittock, Prens Harry'yi çok sevdiğini ama aile sırlarını ortaya saçmasına pek anlam veremediğini belirterek “Bence artık kendi hayatına bakması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Birçok askeri uzman, Harry'nin Afganistan açıklamasıyla açıkça kendisini ve ailesini Taliban'ın hedefi haline getirdiği uyarısında bulunurken Prens açıklamasının değil tartışmanın güvenlik sorununa yol açtığını savunarak eleştirileri reddetmişti.

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