Prof. Dr. Eda Becer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Davetli Konuşmacı Olarak Toplantıya Katıldı

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EDA BECER, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Becer, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nın 2023-2024 Seminer Dizisinin Ocak ayı toplantısının konuşmacı konuğu oldu. Çevrim içi olarak düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Eda Becer’in “Biyokimyacı Gözüyle Bitkilerin Söyledikleri” başlıklı konuşması oldukça ilgi gördü. Toplantıya, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Eda Becer söz konusu toplantıda tıbbi bitkilerin kullanımıyla ilgili tarihsel süreç hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca bitkilerin kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve diğer hastalıkların önlenmesinde ve tedavi süreçlerinde kullanım potansiyelleri tartışıldı. Prof. Dr. Becer’in bitkilerle ilgili yaptığı kanser araştırmaları toplantıda büyük ilgi görürken, ayrıca in vitro nörodejeneratif hastalık ve farklı hastalık modelleri ile ilgili araştırmalardan örnekler verilerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda tıbbi ve aromatik bitkilerin küresel ticari piyasa analizleri, Türkiye’nin bu piyasadaki yeri tartışıldı. Toplantıya katılan araştırmacılar, bitkisel ürünlerin güvenli kullanımı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) merkezleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda bitki kaynaklı ilaç araştırmalarında akademisyenlere düşen görevlerin, toplum sağlığına sunulan katkı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.