Profesyonel asker adayı kadınlardan jinekolog raporu istenmesi tepki çekti

RMMO’daki profesyonel asker kadrosu adayı kadınlardan, jinekolog raporu istenmesi “kadınların engellenmeye çalışıldığı” gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

Alihtia’nın haberine göre EDEK eski milletvekili ve Sosyalist Kadın Hareketi Başkanı Rula Mavronikola, Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’e mektup göndererek sözleşmeli profesyonel asker adaylarından doktor raporu istenmesini eleştirdi.

Mavronikola Rum Savunma Bakanlığı’nın, 4 bin profesyonel asker adayından, sınav prosedürünün ikinci ayağında erkek adaylardan göğüs röntgeni, kadınlardan da ilaveten jinekolog raporu istenmesini eleştirdi.

Alınacak kişi sayısı 500 iken 4 bin adaydan bu belgelerin, sınav prosedürünün ikinci aşamasına girişte istenmesinin, adayları ekonomik ve bedensel sıkıntıya soktuğuna dikkat çeken ve kadın adaylardan ilave jinekolog raporu istenmesini “anlaşılmaz ve hakaretamiz” bulan Mavronikola, Bakan Fokaidis’e “kadın adayları dışarıda bırakmaya çalışıyorsunuz” suçlamasında bulundu. Rula Mavronikola Fokaidis’ten, bu kararını gözden geçirmesini istedi.