Putin: ABD ile imzalanan silahsızlanma anlaşması askıya alındı; Ukrayna'ya saldırılar sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Moskova'yı tehdit ettiği gerekçesiyle ülkesinin Ukrayna'ya saldırdığını iddia ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüreceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın birinci yılına günler kala Federal Meclis üyelerine seslenen Putin, "Ukrayna'daki gerilimin artmasından tamamen Batı sorumlu' diye konuştu.

ABD ise Putin'in iddialarını 'saçmalık' olarak niteledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Kimse Rusya'ya saldırmıyor. Rusya'nın Ukrayna veya başka bir ülkenin askeri tehdit altında olduğu düşüncesi saçmalık.” dedi.

Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya aldıklarını söyledi.

Putin, "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

"Savaş alanında Rusya'yı yenmek imkansız"

Savaş alanında Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu iddia eden Putin, ulusa sesleniş konuşmasında “Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.” ifadesini kullandı.

Putin, tüm dünyada önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde, Rusya için zor ve oldukça önemli bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

"Biz kendimizi savunuyoruz"

Konuşmasında Batı ülkelerini Rusya'yı tehdit etmekle suçlayan Putin, "Savaşı başlatan onlar. Biz bunu bitirmek için güç kullanıyoruz. Batı, Rusya'yı savaş alanında yenmenin imkansız olduğunun farkında ve bu nedenle tarihsel gerçekleri yanlış yorumlayarak, Rus kültür, din ve değerlerine saldırarak saldırgan bir dezenformasyon saldırısı başlattı. Biz insanların canını, kendi evimizi savunuyoruz.” dedi.

Konuşmasının önemli bir kısmında Ukrayna’daki savaşın başlamasından dolayı Batı ülkelerini suçlayan Putin, “Batı'nın elitleri hedeflerini gizlemiyor: Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak, yani bizim işimizi kesin olarak bitirmek istiyor.” diye konuştu.