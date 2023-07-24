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Putin: Afrika'nın ihtiyacı olan tahılı Rusya sağlayabilir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli geçişini sağlayan tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Afrika kıtasının ihtiyacı olan tahılı kendilerinin ihraç edebileceklerini söyledi.
Putin: Afrika'nın ihtiyacı olan tahılı Rusya sağlayabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli geçişini sağlayan tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Afrika kıtasının ihtiyacı olan tahılı kendilerinin ihraç edebileceklerini söyledi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan bir makale kaleme alan Putin, Moskova'nın Afrika'ya bir bölümü ticari, bir bölümü de ücretsiz olmak üzere tahıl ihracatı yapabileceğini belirtti.

Putin yazısında bu yıl rekor düzeyde bir hasat beklediklerini de ifade etti.

Rusya'nın St Petersburg kentinde bu hafta ikinci Rusya-Afrika zirvesi düzenlenecek.

Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmaması karşısında artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen ülkelerin bulunduğu Afrika Birliği bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getiren bir açıklama yayımlamıştı.

'Türkiye ve Katar rotası'

Bazı haberlerde Moskova'nın Türkiye ve Katar 'ı içeren bir rotayla Afrika'ya tahıl ihracatı yapmayı önerdiği öne sürüldü.

Rusya ve Batılı ülkelerin Afrika kıtası üzerinde daha fazla hakimiyet kurma yarışları son dönemde hız kazandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Rusya'nın halen Afrika'da sınırlı yatırımı bulunurken, Moskova kıtada kendisine verilen desteği arttırmak için diplomatik çabalarına ağırlık verdi.

BM'de Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında yapılan oylamada 28 Afrika ülkesi BM kararı lehinde Moskova'yı kınamaya destek verirken, 25 ülke çekimser kalmış ya da oylamaya katılmamıştı.

Vladimir Putin makalesinde "Rusya Afrika'ya tahıl, gıda, gübre ve daha fazlasının tedarikini organize etmek için çalışmalarını titizliklikle sürdürecek. Afrika'yla ekonomik ilişkilerimizi dinamik bir şekilde geliştirmeyi çok önemsiyoruz" dedi.

Vladimir Putin, Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasını neden uzatmadığıyla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

Putin "İnsani amaçları haklı çıkarmayan bir tahıl anlaşmasının devamı anlamını yitirmişti," ifadelerini kullandı.

Moskova, Rusya'nın anlaşmanın devamı için öne sürdüğü şartların dikkate alınmadığını söylemiş, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişine imkân tanıyan tahıl koridoru anlaşmasını 17 Temmuz'da askıya almıştı.

Bundan birkaç saat sonra da Ukrayna'nın tahıl ihraç ettiği Odesa ve Mikolayiv limanlarına saldırılar düzenlemişti.

Karadeniz kıyısındaki Chornomorsk limanına da saldırılar söz konusu oldu.

Ukrayna Tarım Bakanı füze saldırılarında 60 bin ton Ukrayna tahılının yok edildiğini söyledi.

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