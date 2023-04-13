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Real Madrid Chelsea karşısında avantajı kaptı

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Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmada Chelsea'yi yenerek rövanş öncesi avantajlı bir sonuç elde etti. Milan ise Napoli'yi tek golle mağlup etti. İki karşılaşmada da çıkan hakemler kırmızı kartlarına başvurdu.
Real Madrid Chelsea karşısında avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu ilk maçları, bugün oynanan iki karşılaşma ile sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu İspanya ekibi Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi Santiago Bernabeu’da konuk etti. Ev sahibi ekip, 22’nci dakikada Fransız golcüsü Karim Benzema’nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Chelsea’de Ben Chilwell, 59’uncu dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İspanyol ekibi, 74’üncü dakikada Marco Asensio’nun golüyle skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 18 Nisan Salı günü TSİ 22.00’de Stamford Bridge’de oynanacak.

İKİ İTALYAN EKİBİNİN KARŞILAŞMASINDA MİLAN GALİP

İki İtalyan takımından Milan, Napoli’yi San Siro’da ağırladı. Milan, 40’ıncı dakikada Ismael Bennacer’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Deplasman ekibinde Frank Zambo Anguissa 74’üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Milan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 18 Nisan Salı günü TSİ 22.00’de Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanacak.

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