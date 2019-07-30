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Romanya'da kız çocuğunun kaçırılıp öldürülmesi sonrası polis hemen harekete geçmedi, İçişleri Bakanı istifa etti

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Romanya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılıp öldürülmeden önce 3 kez polisi aradığı ancak polisin uzun süre harekete geçmediğinin anlaşılmasının ardından İçişleri Bakanı Nicolae Moga istifa etti. Moga sadece 6 gün önce bu göreve getirilmişti.
Romanya'da kız çocuğunun kaçırılıp öldürülmesi sonrası polis hemen harekete geçmedi, İçişleri Bakanı istifa etti

Moga, Başbakan Viorica Dancila ile görüştükten sonra istifasını açıkladı.

Tepkilerin ardından Romanya Emniyet Genel Müdürü de görevden alınmıştı.

Geçen hafta kaçırılan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu 3 kez acil telefon hattını arayıp dövüldüğünü ve kendisine tecavüze edildiğini bildirmiş, polis ise olay yerine ancak 19 saat sonra ulaşmıştı.

Zanlı cinayetleri itiraf etti

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin avukatı, müvekkilinin 15 yaşındaki kız çocuğunu ve 18 yaşındaki bir diğer kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

65 yaşındaki zanlı Gheorge Dinca, polise geçen Çarşamba günü kaybolan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu'yu ve Nisan ayından beri haber alınamayan 18 yaşındaki Luiza Melencu'yu öldürdüğünü kabul etti.

Dinca'nın avukatı Alexandru Bogdan, Romen Ulusal Haber Ajansı Agerpres'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin "suçlarını itiraf ettiğini" söyledi.

Boğdan "Müvekkilim, iki gencin kendisiyle gönüllü olarak gittiklerini, ancak her iki olayda da kısa süre sonra tartışma çıktığını, başlarına vurduğunu ve darbelerin ölümlerine yol açtığını söyledi" dedi.

Hafta sonu Dinca'nın evinde yapılan aramada polis insan kalıntıları ve Alexandra'ya ait olan takılar buldu.

Cumartesi günü binlerce gösterici, başkent Bükreş'te yapılan eylemde "beceriksizlik" diye bağırmış ve hükümete olay nedeniyle daha çok kişinin görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

Alexandra'nın ailesi, yetkilileri kızlarının açtığı telefonları ciddiye almamakla suçladı.

Üç ay önce aynı bölgede, aynı şekilde kaybolan Luiza'nın anne ve babası da polisi suçladı.

Alexandra'ya ne oldu?

Polise göre Alexandra, ülkenin güneyindeki Caracal kentinde evine gitmek için otostop çektiği sırada kayboldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Alexandra, Perşembe sabahı 3 kez 112 acil numarasını arayıp, bir araç sürücüsü tarafından kaçırıldığını söyledi.

Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Ioan Buda, Alexandra'nın telefon kesilmeden önce "Geliyor, geliyor" diye bağırdığını anlattı.

Yetkililer, başta aramanın yapıldığı yeri bulmakta güçlük çektiklerini ve Cuma günü yerel saatle sabaha karşı 03:00'te doğru binayı bulmalarından önce üç farklı binayı aradıklarını söyledi.

Polis daha sonra, yasal bir zorunluluk olmadığı halde arama izni çıkartmaya çalıştı ve eve girmek için sabah saatlerini bekledi.

Ev, Alexandra'nın son aramayı yapmasından 19 saat sonra arandı.

Evde kızlara ait olduğu belirlenen insan kalıntıları bulunduğu açıklandı.

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