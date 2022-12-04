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Rum Basını: “Gambia oyunu başlattı, diğer devletler de takip ediyor”

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Rum basınında bugün bu başlıkla yer alan bir habere göre, Gambia Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçtiğimiz günlerde KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin “uyarı atışı” olarak addedilmesi gerektiği ifade edildi.
Rum Basını: “Gambia oyunu başlattı, diğer devletler de takip ediyor”

Gambia’nın, Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş vs gibi zaman zaman KKTC’yi tanıyacağından söz edilen bir ülke olduğunu yazan Fileletheros gazetesi, Gambia’lı yetkilinin geçtiğimiz günlerde ziyaret için Ankara’da bulunduğunu ve oradan da hiçbir açıklama yapılmadan KKTC’ye gittiğini ifade etti.

Gambia’lı yetkilinin KKTC’de bulunmasının tanınma teşkil etmediğini ancak bunun sınırlarına ulaşıldığını savunan gazete, Gambia’lı yetkilinin bunu doğrudan söylemediğini, ancak çeşitli açıklamalarında bunu ima ettiğini belirtti.

Gambia devlet başkan yardımcısının, protokole göre kabul edileceğini ilan ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı 2023 yılının ilk aylarında ülkesine davet ettiğini de anımsatan gazete, ziyaret öncesinde, resmi görüşmelerden önce olduğu gibi teknik komitelerin görüşmelerinin gerçekleştirileceğini ve tüm bunların “bir resim meydana getirdiğini” ifade etti.


Tüm bu hamlelerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Eylül ayında KKTC’nin tanınması çağrısında bulunduğu, BM Genel Kurulu huzurunda söylediği şeylerle desteklendiğini yazan gazete, Erdoğan’ın, konuşmasıyla bu planlamanın hayata geçirilmesiyle ilgili çabanın başladığı sinyalini verdiğini ifade etti.

Öte yandan esas meselenin Lefkoşa Rum kesiminin nasıl hareket edeceği olduğunu yazan gazete, Türkiye Afrika’da “ilerlerken”, Rum Yönetiminin ise Afrika’da yalnızca sınırlı sayıda büyükelçiliği ve akreditasyonu bulunduğuna işaret etti.

Lefkoşa Rum kesiminin geçtiğimiz ay Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı olduğunu ve KKTC’nin de gündemde olduğunu bilirken, bunun önlenmesine yönelik kaç temasta bulunulduğu sorusunu soran gazete, özellikle Türkiye’nin benzer gezilerin hazırlığını yaptığına dair bilgiler varken, Gambia’yla ilgili gelişmenin endişe verici olduğunu ve küçümsenmemesi gerektiğini ekledi.

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