Rum Çevre Komiseri Panayotu Beşparmak Dağları İle İlgili Raporu Zinon’a Sundu

Rum Çevre Komiseri Yoanna Panayotu’nun, Beşparmak Dağları’ndaki çevre felaketiyle ilgili hazırlamış olduğu raporuş dün, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’a sunduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, “Beşparmak Dağları’ndaki yıkımla ilgili hemen tedbir alınması gerekliliğinin” vurgulandığı raporda, uluslararası toplumdan bu konuda yardım istendiğini kaydederken, rapora, Rum Çevre Komiserliği’nin web sayfasından ulaşılabileceğini yazdı.
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