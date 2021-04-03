  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Rum inek besicileri hellimin tesciline karşı

» »
Rum tarafındaki İnek Besicileri Örgütü (POA) hellimin, ortaya konulan standartlarla “menşe ismi korumalı ürün” olarak tescil edilmesine karşı olduğunu ifade etti.
Rum inek besicileri hellimin tesciline karşı

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, İnek Besicileri Örgütü (POA) açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın ticari olarak en çok ihraç edilebilen tarımsal ürünü hellimin tescilinin üretim zinciriyle alakalı sonuçlarının yıkıcı olacağını ve bunun ne yazık ki artık çok geç olduğu zaman ortaya çıkacağını savundu.

POA, ürünün, hayvanların beslenmesi ve cinslerinde kabul edilemez kısıtlamalar olmadan, üretim ve ticaret konusunda yıllardır takip edilen uygulamalarla tescil edilmesi gerektiğine inanıyor. POA ayrıca ürünün koyun veya keçi sütü, ya da keçi ve koyun sütünün inek sütüyle karışımından veya bununla karıştırılmadan üretilmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis'ten EOKA övgüsü02 Nisan 2021 Cuma 18:19
  • Güney'de Koronavirüste Yaşananlar02 Nisan 2021 Cuma 13:55
  • Güney Kıbrıs Turizme Açıldı02 Nisan 2021 Cuma 13:45
  • Güney'de Cenevre Öncesindeki Hazırlıklar-Temaslar02 Nisan 2021 Cuma 13:38
  • Güney Kıbrıs'ta 1 Nisan Eoka’nın Kuruluşunu Kutladılar02 Nisan 2021 Cuma 13:21
  • Güney'de ayrelli toplamaya giden kadın tecavüze uğradı!01 Nisan 2021 Perşembe 14:08
  • Güney'de “Kıbrıs İçin Mağusa” Adlı Yeni Siyasi Parti Kuruldu01 Nisan 2021 Perşembe 13:27
  • Güney Kıbrıs Ödenek Yolsuzluğu Nedeniyle AB Mengenesinde01 Nisan 2021 Perşembe 13:14
  • Aşı yaptıran yolcular 1 Nisan itibarıyla Güney Kıbrıs’a karantinasız ve testsiz girebilecek31 Mart 2021 Çarşamba 21:10
  • Eurostat:Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon %0,131 Mart 2021 Çarşamba 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti