  • BIST 7913.13
  • Altın 1753.416
  • Dolar 27.9988
  • Euro 29.5936
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Rum kayıp ailelerine ve eşlerine yardım ödeneğine Maliye onay vermedi

» »
Rum Maliye Bakanlığının, Rum kayıp aileleri ve eşlerine yardım ödeneğine onay vermediği bildirildi.
Rum kayıp ailelerine ve eşlerine yardım ödeneğine Maliye onay vermedi

Rum Maliye Bakanlığının, Rum kayıp aileleri ve eşlerine yardım ödeneğine onay vermediği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi”nin dünkü toplantısında Maliye Bakanlığı’nın, Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın kayıp aileleri ve eşlerine sosyal yardım ödeneği verilmesi önerisini reddettiği bilgisi doğrulandı.

Bu kişilere desteğinin sözde kalmaması gerektiğine işaret ederek tepkilerini ortaya koyan komite üyeleri, “Aynı kişiye birden fazla emekli maaşı, memurlara ek mesai ücreti ödenen Güney Kıbrıs’ta Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın önerisi kabul edilseydi Maliyeden çıkacak para toplamda sadece 500 bin Euro olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzlerce kişi Filistinlilere destek için Larnaka'da gösteri yaptı16 Ekim 2023 Pazartesi 09:10
  • Kıbrıs'ta Filistinlilerin yaşadığı gerçekler 'dehşet verici derecede acı verici'16 Ekim 2023 Pazartesi 09:03
  • Limasol'da değeri 1 milyon Euro’nun üzerinde 8 kilo kokain ele geçirildi!15 Ekim 2023 Pazar 14:04
  • Rum Eğitim Bakanı tarih kitaplarının içeriklerinin değişeceğini açıkladı15 Ekim 2023 Pazar 13:04
  • Güney Kıbrıs, İsrail’den toplu gelişlere hazırlanıyor14 Ekim 2023 Cumartesi 21:29
  • Güney Kıbrıs'ta Limanlar İsrail'den kaçan binlerce kişiyi taşımaya hazır13 Ekim 2023 Cuma 10:46
  • BM Kıbrıs'a özel temsilci atamak için nabız yokluyor13 Ekim 2023 Cuma 10:43
  • Baf'taki İsrail kuruluşlarının çevresinde güvenlik artırıldı10 Ekim 2023 Salı 09:48
  • Savaştan kaçan İsrailliler Güney Kıbrıs’a gidiyor09 Ekim 2023 Pazartesi 16:22
  • ''Omorfo'' (Güzelyurt) kökenli Rumlardan ''anti-işgal yürüyüşü''09 Ekim 2023 Pazartesi 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti