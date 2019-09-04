  • BIST 100.077
  • Altın 281,812
  • Dolar 5,6688
  • Euro 6,2538
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rum mallarıyla ilgili bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, tapu dairesi çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor

» »
Rum mallarıyla ilgili bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, tapu dairesi çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor
Rum mallarıyla ilgili bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, tapu dairesi çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Rum mallarının değerleriyle ilgili olarak dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, Rum tarafındaki bir tapu dairesinin çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor.

Rum İçişleri Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs’taki taşınmaz mülklerin değerleriyle ilgili olarak tapu dairesi çalışanları tarafından bilgi sızdırılması konusunu araştırması için bir araştırma memuru atanacağını yazan Alithia gazetesi, Bakanlığın hali hazırda bir kişiyi açığa aldığını da kaydetti.

Konunun 2018 yılının temmuz ayında ortaya çıktığını ve Larnaka’daki “Mağusa Tapu Dairesi” çalışanlarıyla alakalı olduğunu ifade eden gazete, bunun öncesinde de sözde “Girne Tapu Dairesi” çalışanlarıyla ilgili bir mesele ortaya çıktığını ve çalışanların suçlu bulunduklarını anımsattı.

DİKO’nun Larnaka milletvekili Hristos Orfanidis’in bir yıl önce Rum Meclisi’ne, sözde “Girne Tapu Dairesi” çalışanlarını ilgilendiren mahkumiyet kararının yayımlanması dolayısıyla, Larnaka’da bulunan “Mağusa Tapu Dairesi’nden” dışarıya 40-50 dosya çıkarıldığını bildirdiğini ve İçişleri Bakanı’na bir dizi soru yönelttiğini yazan gazete, Bakan’ın ise buna yanıtını 29 Ağustos tarihinde meclise gönderdiğini, fakat bunun gizli olarak değerlendirildiğini ve içeriğinin yayımlanmadığını belirtti.

Gazete “yetkili bir kaynaktan edindiği bilgilerin” bakanın DİKO milletvekilini, konunun araştırılmasıyla birlikte, disiplin suçları işlendiğine dair bir mesele tespit edildiği ve buna yönelik bir araştırma memuru atanacağı konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Gazete geçtiğimiz yıl konu hakkında gündeme gelen bilgilerin, bahse konu tapu dairesindeki çalışanların, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının değeri konusunda emlakçılara bilgi verdikleri yönünde olduğunu anımsattı.

EDEK’İN MAL SATIŞLARIYLA İLGİLİ ÖNERİSİ

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Rum tarafındaki EDEK partisinin, Kuzey Kıbrıs’taki mallarını satmamaları için, göçmenlerin desteklenmesi yönünde bir öneri sunduğunu iletti.

Yasa önerisinin EDEK milletvekili Kostas Evstathiyu tarafından Rum meclisi göçmenler komitesine sunulduğunu yazan gazete, önerinin Kuzey Kıbrıs’ta sahip oldukları taşınmaz malları erişilemez bir yerde olan veya ekonomik açıdan değerlendirilemez durumda olan göçmenlere yardımcı olunmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Gazete yasa önerisinin amacının, Türk Ordusu tarafından elde tutulan veya bu sebepten dolayı erişilemez veya ekonomik açıdan değerlendirilemez durumda olan mülklerin sahiplerinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları veya bunları zararına satmaları yerine, Rum tarafındaki “İşgalin Yükünün Eşit Paylaşımı Birimine” başvurmaları olduğunu iletti.

Gazeteye göre yasa önerisi, Rum kesimindeki tüm taşınmaz mal alım satımlarına yüzde 0,40 vergi uygulanmasını ve göçmenlerin yararına olacak şekilde bundan gelir elde edilmesini öngörüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum yönetiminin verdiği “Altın Pasaportlar” için yeni kriterler02 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
  • Rum Meclis Heyeti Helsinki’ye gidiyor02 Eylül 2019 Pazartesi 12:13
  • "Güney Kıbrıs’ta 10 yıl içerisinde turistik tesisler ve yatak sayılarında büyük artış yaşandı"02 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
  • Rum siyasetinin tanınmış isimleri “Barış Kararı” hareketini kurdu02 Eylül 2019 Pazartesi 10:47
  • Angelidis’ten Türkiye’ye eleştiri02 Eylül 2019 Pazartesi 10:46
  • Lute’un temasları Rum basınında02 Eylül 2019 Pazartesi 09:50
  • Larnaka Havalimanı’ndaki taksiciler, kaçak taksicilerden şikâyetçi31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34
  • “Türkiye, Gymnıch toplantısına davet edilmedi” iddiası...31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:29
  • ABD Temsilciler Meclisi Heyeti Güney Kıbrıs’ta kara para aklama ile mücadele konulu temaslar yaptı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
  • Dış Rumlar Konferansı tamamlandı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti