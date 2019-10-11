Rum partiler Türkiye’nin Suriye harekatını kınadı

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı harekatı kınadığını yazdı.

Gazete Rum Meclisi’nin ise bugün, Türkiye’nin Suriye harekatına ilişkin iki karar taslağını, oy birliğiyle onaylanması amacıyla, birleştirme niyetinde olduğunu belirtti.

AKEL’in, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ile EDEK’in birlikte sundukları karara paralel olarak, dün, Türkiye’nin Suriye harekatını kınayan bir karar taslağı sunduğunu belirten gazete, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in taslakların birleştirilmesi amacıyla bugün için toplantı çağrısı yaptığını da yazdı.

Habere göre, Türkiye’nin harekatını yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, en azından kendi aileleri, Avrupa Birliği tarafından kınanan “Türkiye’nin, kabul edilemez ve keyfi bir faaliyetinin söz konusu olduğunu” dile getirdi.

Anastasiadis, bunun; herhangi bir şekilde haklı olduğunu düşünmediğini belirtti.

Fileleleftheros gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı da bir açıklamada yaparak Türkiye’nin Suriye harekatını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı bu operasyonun, uluslararası hukuka ve BM tüzüğüne aykırı olduğunu savunurken, bunun; İŞİD'e karşı mücadelede sağlanan ilerlemenin ayağını kaydırdığını ayrıca cihatçıların, etkilenen bölgelere etkin bir şekilde geri dönmesi koşullarını yarattığını savundu.

PARTİLER

Haravgi gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türkiye’nin düzenlediği Suriye harekatını, kınanması gerektiğini ayrıca Doğu Akdeniz’in bütünü için oldukça tehlikeli olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’nin tarihinde bir kez daha kara bir şiddet sayfası daha yazdığını savunan Papadopulos, Kürt halkına da destek belirtti.

EDEK, Türkiye’nin Suriye harekatını açıkça kınadı.

EDEK açıklamasında ayrıca gerek Suriye’ye yönelik “işgal” gerekse Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı” faaliyetlerinin, ülkedeki bazı kişilerin yanılsamalarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, açıklamasında, Suriye sınırındaki operasyonları koşulsuz şekilde kınadığını belirtti.

Vatandaşlar İttifakı ise konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın, Suriye’ye yönelik operasyon için- usta işi bir şekilde Trump’ın yalanladığı- Türkiye’ye verdiği yeşil ışıktan söz etti.

Vatandaşlar İttifakı ayrıca Kıbrıs sorunundaki Türk taleplerinin Washington tarafından nasıl karşılandığının kendilerini endişelendirdiğini de belirtti.

Dayanışma Hareketi de açıklamasında, Türkiye’nin operasyonunu şiddetle kınadı.

KÜRTLERDEN YÜRÜYÜŞ

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 300 kadar Kürt ile Kıbrıslı vatandaşların, Türkiye’nin Suriye harekatını kınamak amacıyla, dün sabah Rum İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak Amerikan Elçiliğine yönelik bir yürüyüş gerçekleştirdiğini yazdı.

Kürtlerin, Kuzey Suriye’ye yönelik uluslararası dayanışma günü nedeniyle, cumartesi günü, Kürt mücadelesi dostlarına ve tüm demokrasi yanlılarına, Türk operasyonunu kınamak ve Rojava’ya destek belirtmek için etkinlikler düzenlemesi çağrısında bulunduğunu yazan gazete, Kürtlerin ayrıca, dünyadaki her demokrasi yanlısı ve demokrat örgütün kınama etkinlikleri düzenlemesi çağrısında da bulunduğunu belirtti.

PANKIBRIS BARIŞ KONSEYİ’NDEN DE PROTESTO

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, PanKıbrıs Barış Konseyi’nin (PSE), Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi üzerindeki meydanda yarın sabah, saat 10:00’da, Suriye harekatını kınayan bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre PanKıbrıs Barış Konseyi, Türkiye’nin Suriye harekatını kınadığını belirtti.

“İŞGAL ALTINDAKİ BELEDİYELER”

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, KKTC sınırları içinde kalan ve “işgal altındaki belediyeler” olarak nitelendirilen sözde “belediyelerin” de, Türkiye’nin Suriye harekatını kınadığını yazdı.

Habere göre “işgal altındaki belediyeler” Türkiye’nin, “uluslararası hukuku çiğneyen, kanunlara aykırı” davranışından söz etti.