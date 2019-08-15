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Rum polisinden kaybolan şahıslarla ilgili yeni taktik

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Rum polisinin, kaybolan şahıslarda son zamanlarda meydana gelen artış nedeniyle “taktik değiştirdiği” bildirildi.
Rum polisinden kaybolan şahıslarla ilgili yeni taktik

Fileleftheros gazetesi, polisin, kayıp kişileri sosyal medyada ve kamuoyuyla paylaştığı fotoğraflarla aradığını; ancak üçüncü ülke vatandaşı ev hizmetlileri ve çocuk kayıplar konusunda daha hassas davrandığını yazdı.

Haberde, Rum polisi bünyesinde kayıp kişileri araştırmak için ayrı bir ekip kurulduğu; çocuk kayıplar içinse “uyarı” yayınlanarak sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışıldığı belirtildi.

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