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RUM Sağlıkçılar: “Gerçek Vaka Sayısı Bilinmiyor”

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RUM Sağlıkçılar: “Gerçek Vaka Sayısı Bilinmiyor”
RUM Sağlıkçılar: “Gerçek Vaka Sayısı Bilinmiyor”

Rum doktor ve hemşireler, toplum içerisindeki gerçek vaka sayısının bilinemediğine dikkat çekti. Resmî vaka sayısı Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı 14 yeni vaka ile 146’ya yükseldi.


Fileleftheros haberi “SOS, Yayılma Bilinmiyor… Doktorlar ve Hemşireler Savaşın Ön Saflarından Tehlike Sinyali Veriyor… Hastalar Başka Sebeplerle Hastanelere Giriyor ve Covit-19 Bulaştırıyor” başlığıyla manşete çekti.
 

Habere göre sağlık çalışanları, henüz tanı konulmamış hastaların başka sağlık sorunları nedeniyle hastane servislerine girdiklerine, sonradan yapılan covid-19 testlerinin pozitif çıktığına işaret ederek son dönemde bu tür en az üç vaka saptadıklarını açıkladı.  Haberde resmî veriler kaynak gösterilerek “yerel bulaşma” sayısının 9’a yükseldiği de vurgulandı. 
Böyle kişilerin sağlık personeline ve diğer hastalara covid-19 bulaştırdığına dikkat çekerek “covid-19’un ne kadar yayıldığı bilinmiyor” uyarısında bulunan sağlıkçılar, başka doktor ve hemşire kaybetmemek, virüsü bilmeden başka hastalara bulaştırmamak için hastanelere hasta kabul protokollerinin değiştirilmesini talep etti. 
 

Sağlık personelinin infialinin, geçen hafta sağlık personelinin gerekli korunma önlemine sahip olmadığını belirterek yardım çağrısı yapan Baf Genel Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı’nın da bulaşması ve dün Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmasıyla arttığına vurgu yapıldı
 

Alihtia Rum tarafında 146’ya yükselen covit-19 vakasından 76’sının temas yoluyla bulaştığına işaret etti. 
 

GALOŞ YERİNE ÇÖP TORBASI 
Son birkaç gündür tıbbi malzeme eksikliği yaşandığına dikkat çeken gazete galoş bulamayan sağlıkçıların önlem için ayaklarına çöp torbası geçirmek zorunda kaldıklarını gösteren bir fotoğrafa yer verdi.
 

Politis havaalanlarının kapatılması ile covid-19 “ithalinin” azaldığını ancak “yerel bulaşma” (yurtdışına seyahat etmemiş veya –bildikleri kadarıyla- şüpheli veya bulaşmış hastalarla temas etmemiş) vakalarında artış görüldüğünü (resmî rakam 9) bunun da hastalığın yayılmakta olduğunu gösterdiğini yazdı.
 

Dün açıklanan covid-19 vakası olduğu kesinleşen 3 kişinin, Baf, Limasol ve Larnaka hastanelerinin dahiliye servislerinde tedavi gören kişiler olduğuna işaret edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan 14 yeni vakadan 4’ünün Avrupa ülkelerinden dönen (ithal bulaşma) kişi, 8 vakanın daha önce hastalığı teyit edilmiş kişilerle temas eden kişi, birinin Baf Genel Hastanesi’nden bir çocuk doktoru ve birinin de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi dahiliye servisinde tedavi gören ve tıbbi/temas hikâyesi araştırılmakta olan kişi olduğu kaydedildi. 
 

Habere göre Rum tarafındaki vakalardan 2’si Limasol ve 4’ü Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım servislerinde suni solunum cihazına bağlı tedavi görüyor. Yoğun bakımdakilerin durumlarının ciddi ancak stabil olduğu bildirildi. Covid-19 bulaştığı teyit edilen 3 aylık bebeğin Makarios Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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