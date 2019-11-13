Rum siyasi partiler Türkiye aleyhinde daha fazla yaptırım istiyor

Rum siyasi partilerin, AB’nin Türkiye aleyhinde yaptırım uygulanması için onayladığı hukuki çerçeveyi memnuniyetle karşıladığı ve “Lefkoşa FIR hattı” dahil, başka konularda da ek tedbirler alınmasını istediği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Vatandaşlar İttifakı’nın, Rum Hükümeti’nin Avrupalı ortakları Türkiye’ye “Lefkoşa FIR hattı”yla ilgili yaptırım uygulamaları konusunda ikna etmesi gerektiğini belirterek, bu yaptırımın uygulanmasının, Türkiye’ye mali etkileri olacağını ifade ettiğini yazdı.

Gazete, EDEK’in ise, Türkiye’nin AB’den sağladığı mali istifadeye son verilmesi için Rum Hükümeti’nin çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin AB üyesi olmak istemediğini ve AB ile yalnızca mali ve ticari ilişki içerisinde olmak istediğini iddia ettiğini kaydetti.

Habere göre, EDEK, Rum hükümetinin Türkiye’yi Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku’na uymak zorunda bırakacak, daha güçlü eylemler talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteye göre, DİKO da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Türkiye’ye bedel ödetme politikasına inanıp inanmadığı ve Türkiye’den korkup korkmadığı sorusunu yöneltti.