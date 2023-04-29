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Rum tarafında, kamuda siber güvenlik iki kişiye emanet

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Rum tarafında, kamuda siber güvenlik iki kişiye emanet
Rum tarafında, kamuda siber güvenlik iki kişiye emanet

Güney Kıbrıs’ta, kamuda siber güvenliğin iki kişiye emanet olduğu ve Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı çalışanlarının yıllardır yetersiz kadro olmasından şikâyetçi oldukları haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı çalışanlarının, son dönemde Rum tarafında Tapu Dairesine siber saldırı gerçekleştirilmesi ve Maliye Bakanlığını su basmasından ötürü sunucuların çökmesinden ötürü yaşanan sıkıntılar konusunda basında yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yaptıklarını yazan Alithia gazetesi, çalışanların söz konusu haberlerde, tüm sorumluluğun Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanına atfedildiğini tespit ettiklerini iletti.

Gazeteye göre, Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı çalışanları, yaptıkları açıklamada, birimin kadrosunun kadrolu çalışanlarla doldurulmasının devletin itibarı ve güvenliği açısından gerekli bir önkoşul olduğunu belirtirken, aksi takdirde yeni siber saldırılarından kaynaklanacak daha büyük ve muhtemelen düzeltilemeyecek zararlar ortaya çıkabileceğine işaret ettiler.

Haberde, Bilgi İşlem Hizmetleri Departmanı siber güvenlik biriminin iki kişiyle hizmet vermekte olduğu da belirtildi.

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