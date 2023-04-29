Rum Ticaret Bakanı ile işadamları Kazakistan’da foruma katılacak

Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) aynı zamanda Güney Kıbrıs-Kazakistan İşadamları Derneğiyle işbirliği içerisinde, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan’da bir forum düzenleyeceği haber verildi.
Güney Kıbrıs Ticaret Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun Kazakistan’a gidecek işadamları heyetine başkanlık edeceğini, buna paralel olarak Kazakistan’da bulunacağı süre içerisinde 2’incisi düzenlenecek olan Avrupa Birliği-Orta Asya Ekonomik Forumuna katılacağını yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs-Kazakistan işadamları forumunun 17 Mayıs’ta düzenleneceğini belirtti.
Gazete, Kazakistan hükümetinin Avrupa Birliğiyle işbirliği içerisinde düzenleyeceği AB-Orta Asya Ekonomik Forumunun ise 18 Mayıs’ta yapılacağını ekledi.
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