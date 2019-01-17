Rusların büyük bölümü Sovyetler'in çöküşünü utanç verici olarak görüyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center'ın anketi, Rusların yüzde 45'inin Sovyetler Birliği'nin çöküşünü utanç verici gördüğünü gösterdi. Ancak katılımcıların çoğu Rusya'yı son derece güçlü bir devlet olarak görüyor ve Kırım'ın yeniden anayurduna dönmesinden gurur duyuyor.

Levada Center'ın, kasım-aralık aylarında yaptığı anketi Rusların en çok gurur ve utanç duyduğu konuları ortaya koydu. Katılımcıların yüzde yüzde 61'i ülkedeki utanç duyulacak konulardan birinin üstesinden gelinemeyen yoksulluk olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 45'i de Sovyetler Birliği'nin çöküşünü utanç duyulacak bir durum olarak nitelendirdi. Bu oran geçen yıl yüzde 33'tü.

Rusların utanç duyduğu bir diğer konular arasında da yurttaşların birbirlerine saygısızca davranması (yüzde 37), ekonomik açıdan Batılı güçleri yakalayamamak (yüzde 24), Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un reformlarının sonuçları (yüzde 24) ve Sovyet lideri Joseph Stalin dönemi (yüzde 21) yer alıyor.

İLK SIRADA NAZİLERİN YENİLGİYE UĞRATILMASI YER ALIYOR

Ankete göre, Rusların gurur duyduğu konular arasında da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılması (yüzde 87), uzay keşifleri (yüzde 50), zengin Rus edebiyatı (yüzde 40), bilimsel başarılar (yüzde 37) bulunuyor. Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanmasından gurur duyanların oranı ise yüzde 45.

Ankete katılanların yüzde 75'i de Rusya halkının büyük bir halk olduğu görüşünü savundu.

Ankette katılımcılara Rusya halkını nelerin birlikte tuttuğu da soruldu. Yüzde 53'lük bir kısım en önemli etkenin ulusal tarih olduğu yanıtını verdi.

‘RUSYA GÜÇLÜ BİR ÜLKE'

Diğer yandan anket, katılımcıların Rusya'yı güçlü bir ülke olarak gördüklerini de ortaya koydu. Bu görüşü savunanların oranı önceki yıl yüzde 72'ydi, ancak Kasım 2018'de yüzde 75'e ulaştı. Katılımcıların yüzde 62'si de, Rusya'nın tarihteki önemli konumunun etkisiyle son derece güçlü bir devlet olacağını düşünüyor.

Levada Center'dan sosyolog Pipiya, "2014 yılından beri Rusya'nın güçlü bir devlet olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça artış gösterdi. Zira Kırım'ın topraklara katılması, SSCB'nin yıkılmasının ardından güçlü bir devlete ait olmaya ihtiyaç duyan Ruslar için adeta bir telafi unsuru oldu" dedi.

Sosyologlara göre, yetkililerin Kırım'a verdikleri önem vatandaşların güçlü devlet arzusunu perçinledi.