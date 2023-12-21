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Rusya Devlet Başkanı Putin'e rakip olan 'barışçı aday' Dountsova'nın kazanma şansı var mı?

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Dountsova'nın meclisteki bir partiden aday olmaması nedeniyle seçimlere en az 45 gün kalana kadar 300 bin destek imzası toplaması gerekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'e rakip olan 'barışçı aday' Dountsova'nın kazanma şansı var mı?

Rusya'da Mart 2024'te gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde, kazanmasına kesin gözüyle bakılan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına, kendisini "barışa" adamış bir kadın siyasetçi olarak tanımlayan Ekaterina Dountsova resmen aday oldu. 

Gerekli belgeleri Seçim Komisyonu'na sunan bağımsız adayın kaydı onaylandı. Dountsova'nın meclisteki bir partiden aday olmaması nedeniyle seçimlere en az 45 gün kalana kadar 300 bin destek imzası toplaması gerekiyor. Geçen kasımda 10 binden fazla imza topladığını duyuran 40 yaşındaki bağımsız aday, "her zaman yüzde 50 yüzde 50 şans" olduğunu söyledi.

Başvurusunun ardından yayınladığı mesajında ise "Biz hiçbir şeye karşı değiliz, barış ve demokratik süreçlerden yanayız" diyen kadın politikacı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından neredeyse iki yıl sonra, ülkesinin "hak ve özgürlüklerden, sevgi ve barıştan, güzel bir gelecekten uzaklaştığını" söyledi.

Eski gazeteci ve bölgesel milletvekili, insanların bir "alternatif" istediğini ve seçim sürecine olan "güvenlerini yeniden kazanmak" istediklerini de sözlerine ekledi.

Putin 2036'ya kadar Kremlin'de mi?

15-17 Mart 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için şu ana kadar aralarında Putin'in de bulunduğu 16 başvuru yapıldı.  

Duma'da temsil edilen bir parti tarafından desteklenmeyen bağımsız adaylar için 300 bin imza toplama zorunluluğu bulunuyor.

Bu imzaların toplanmasında yaşanan zorluklar birçok bağımsız adayın seçimden önce 'havlu atmasına' neden oluyor. 

Ayrıca ülkede muhalefet baskı altında tutuluyor.  Örneğin yolsuzluğa karşı mücadele başlatan Aleksey Navalniy gibi muhalif liderlerin hapiste olması ya da sürgüne zorlanması Putin'in seçilme şansının çok yüksek olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor. 

Anayasal anlamda da 2020'de yapılan değişiklik Putin'in 2030'da yeniden aday olmasına izin vermiş durumda. Bu da liderin 2036'ya kadar yani 84 yaşına kadar Kremlin'de kalabilmesine imkan tanıyor.

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