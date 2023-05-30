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Rusya füze yağdırdı, Zelenskiy isyan etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e yönelik bugün gerçekleşen füze saldırısına tepki gösterdi.
Rusya füze yağdırdı, Zelenskiy isyan etti

Zelenskiy, gündüz Kiev’e düzenlenen Rus füze saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“HER UYARI ÇALDIĞINDA…”

Saldırı nedeni ile korktukları için Kiev sokaklarında koşan çocukların görüntüsünü de paylaşan Zelenskiy, “Ukraynalı çocuklar. Her hava saldırısı uyarısı çaldığında, sıradan bir hafta içi günü böyle görünüyor. İnsanları ve çocuklarımızı Rus teröründen, terörist devletten korumaya yardımcı olan dünyadaki herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

11 FÜZE ATILMIŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gündüz Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirmişti.

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