Rusya ile gizli görüşme iddiasına dair ABD’den net açıklama

Rusya ile ABD'nin kapalı kapılar arkasında gizli bir görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili Washington’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'ın ABD ile Rusya arasında üst düzey gizli görüşmeler gerçekleştiği yönündeki haberi tartışma yarattı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov ile görüştüğünü yazan gazete, nükleer silah tehdidinin de gündeme geldiğini belirtmişti.

Sullivan, dün yaptığı açıklamada Washington ile Moskova arasındaki iletişimi doğruladı. Rusya'yla temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyleyen Sullivan, Rus heyetiyle görüşmede ABD'nin nükleer tehditlere yanıtının ne olabileceğinin açıkça ortaya koyulduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dün haberle ilgili açıklama yapmayı reddetmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre ise, Rusya ile müzakere hakkının saklı tutulduğunu ifade etmişti.