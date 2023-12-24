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Rusya: Putin'e rakip olan 'barış yanlısı' Dountsova'nın adaylığı reddedildi

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Rusya'da seçim komisyonu, Putin'e rakip olan 'barış yanlısı' Dountsova'nın adaylığını reddetti.
Rusya: Putin'e rakip olan 'barış yanlısı' Dountsova'nın adaylığı reddedildi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, barış yanlısı Yekaterina Duntsova'nın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine adaylık başvurusunu reddetti.

Rus televizyonunun haberine göre komisyon, "barış ve demokratik süreçler için" kampanya yürüten eski bir gazeteci ve belediye meclis üyesi olan Duntsova'nın sunduğu "belgelerdeki hataları" gerekçe gösterdi.

Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, üyelerin oybirliğiyle Duntsova'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rahatlıkla kazanmasının beklendiği seçimlerde aday olma talebini reddettiğini söyledi.

Devlet Başkanı Putin, 15 Mart'tan itibaren üç gün boyunca yapılması planlanan seçime katılacağını açıklayarak adaylık başvurusunu yaptı.  

Ayrıca Komisyon, Duntsova'nın bir sonraki aşama olan binlerce destekçisinin imzasını toplama aşamasına geçemeyeceğini söyledi.

40 yaşındaki Duntsova, mart ayındaki yarışta bağımsız aday olarak yer almak için belgeler sunmuştu. 

'Farklı görüşleri ifade etme fırsatından mahrum kalıyoruz'

Kremlin, Putin'in kazanacağını çünkü toplum genelinde yüzde 80 civarındaki kamuoyu yoklamalarında gerçek bir desteğe sahip olduğunu söylüyor.

40 yaşındaki Duntsova, Telegram'da karara Yüksek Mahkeme'de itiraz edeceğini ve bunun haksız ve demokratik olmadığını söyledi.

"Bu siyasi kararla, kendi temsilcimize sahip olma ve resmi saldırgan söylemden farklı görüşleri ifade etme fırsatından mahrum kalıyoruz" dedi.

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