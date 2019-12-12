  • BIST 108.986
  • Altın 274,467
  • Dolar 5,7944
  • Euro 6,4519
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rusya'da mahkeme salonundan firar girişimi: Kurşun geçirmez cam kafesten kaçmaya çalıştı (Video)

» »
Rusya'da kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlı, mahkeme salonunda bulunan kurşun geçirmez cam kafesin tavanından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Rusya'da mahkeme salonundan firar girişimi: Kurşun geçirmez cam kafesten kaçmaya çalıştı (Video)

Rusya'da Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser ilginç bir kaçma girişiminde bulundu.

Cam kafesin içinde tavana ulaşan Greyser tavanı kırarak kaçmaya çalıştı. 3 güvenlik görevlisi zanlının kaçmasını engelledi.

Video sosyal medyada viral oldu.

Greyser, güçlü bir uyuşturcunun etkisi altındayken kız kardeşini öldürmekle suçlanıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çekya'da hastanede silahlı saldırı: En az 6 ölü10 Aralık 2019 Salı 11:51
  • Ege adalarında sığınmacı sayısı 40 bini aştı10 Aralık 2019 Salı 10:05
  • Dünyada en kaliteli yaşam nerede? İşte cevabı...09 Aralık 2019 Pazartesi 15:56
  • Finlandiya'da dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin göreve başlıyor09 Aralık 2019 Pazartesi 12:18
  • Türk iş arkadaşına İslam karşıtı fotoğraflar gönderen Alman, işten atıldı08 Aralık 2019 Pazar 20:41
  • Türk fındığı var diye Nutella yemeyecekmiş06 Aralık 2019 Cuma 21:28
  • Brezilya borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir06 Aralık 2019 Cuma 21:25
  • Türkiye-Libya anlaşmasından sonra:Libya Büyükelçisi Yunanistan'dan Sınır Dışı Edildi06 Aralık 2019 Cuma 20:00
  • Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etti06 Aralık 2019 Cuma 17:23
  • Fransa'da son yılların en büyük grevi ikinci gününde06 Aralık 2019 Cuma 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti